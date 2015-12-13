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    Ходжсон: «Не знаю ни одного российского футболиста»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после жеребьевки группового этапа Евро-2016 заявил, что почти ничего не знает о потенциальных соперниках своей команды. Напомним, соседями англичан по группе В стали Россия, Уэльс и Словакия.

    – Как тренер, я никогда не играл против Швейцарии, Финляндии, Словакии и России, хотя имею на своем счету более ста матчей на уровне сборных. Это вызов и это мой прямой интерес. Словаки и русские сильны, – вот, в основном, то, что я про них знаю. И не верьте тренерам, которые станут вам сейчас рассказывать про своих соперников массу подробностей. Никто пока ни о ком ничего не знает. Я тренирую сборную Англии – вот о ней я знаю все. А о других узнаю в самое ближайшее время.

    Но хотя бы фамилии нынешних российских игроков слышали?

    – Не надо тратить мое и свое время. Не слышал, не знаю. Куда актуальнее то, что чемпионат Европы – прекрасный футбольный праздник. До него будет много спекуляций, экспертных оценок и прочей словесной шелухи. Но как только судья даст стартовый свисток, все это улетучится и начнется главное – футбол.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2015 08:37
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    Комментарии (4)
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    pioneeer
    1449989387
    Твои знания соответствуют твоей квалификации
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    gigs84
    1449994901
    Англия в отборочном турнире обычно хороша, а в основном - её как будто подменяют. Играть нормально не могут. Что с ними происходит?..
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    джон базелон
    1450005044
    Лукавит чертяга!
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    ologreds
    1694996605
    numo451791
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