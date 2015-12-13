Бубнов: «В нашей группе не стал бы выделять фаворита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2016. Напомним, сборная России попала в группу В, в которой встретится с командами Англии, Уэльса и Словакии.

«Наш квартет B вышел довольно ровным, соперниками стали две британские команды, неизменно славящиеся бойцовскими качествами, плюс цепкая и организованная Словакия. Не стал бы выделять тут фаворита.

Номинально лидером, представителем первой корзины, является Англия. Родоначальники футбола традиционно считаются претендентами на высокие места, но на деле далеко в плей-офф проходят редко. Англичане провалились на прошлом чемпионате мира, зато без потерь прошли отбор к Евро. В распоряжении Роя Ходжсона большой выбор мастеров высокого класса, но удастся ли им ярко проявить себя на уровне коллектива, еще большой вопрос.

Другой представитель Великобритании, Уэльс, дебютирует на континентальном первенстве. Валлийцы досрочно добыли путевку в финальную часть, не воспользовавшись поблажками расширенного формата. Сборная по большей части укомплектована игроками английской Премьер-лиги, что по умолчанию является гарантией определенного уровня. А ее лидер, атакующий полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, – и вовсе один из лучших в мире футболистов своего амплуа.

У словаков уже есть опыт выступления на крупных турнирах, а то, как они прошли отборочный цикл, говорит о существенном потенциале. Продолжительное время Словакия лидировала в группе, обыгрывала Испанию с Украиной и в итоге уверенно финишировала на втором месте», – отметил Бубнов.