Слуцкий: «Не видел ни одного отборочного матча Уэльса и Словакии»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Евро-2016, по итогам которой российская команда попала в группу В, где встретится с Англией, Уэльсом и Словакией.

– Понятно, что есть группы, которые, что называется, на бумаге выглядят посложнее нашей, но судить о том, насколько удачен жребий, можно будет только после того, как мы сыграем с нашими соперниками. Наша группа интересна тем, что в ней оказались две британские команды и две восточноевропейские, то есть представители двух стилей игры. Конечно, фаворитами в нашей четверке выглядят англичане, но мне кажется, у нас есть хорошие шансы выйти из группы.

–​ Когда очередь дошла до второй «корзины», где была посеяна Россия, были среди уже сформировавшихся троек такие, к которым вы предпочли бы не присоединяться?

– Пожалуй, группы А, В и F показались чуть более привлекательными. Но опять же, повторюсь, чисто номинально. Если говорить о первой «корзине», то оттуда вообще трудно кого-то выбрать: там сплошь команды топ-класса.

–​ То, что начинать вам предстоит сразу с одной из них, – плюс или минус?

– Если выиграем – плюс. Вообще заранее трудно анализировать такие вещи – истинную силу каждой команды покажет только сам турнир.

–​ Англичане в отборочном турнире выиграли десять матчей из десяти. Это имеет какое-то значение или финальный турнир — совершенно другая история?

– Конечно, когда команда вот так, без потерь, проходит отборочный цикл, это не может не впечатлить. Да и без этого понятно, что сборная Англии сейчас очень хороша. ЦСКА вот недавно играл с «Манчестер Юнайтед» и убедился в том, что у них подросло очень хорошее поколение молодых футболистов.

–​ А что скажете об остальных двух соперниках?

– Если честно, о командах Уэльса и Словакии мне пока говорить сложно – за ними я не следил и ни одного из их отборочных матчей не видел. Но времени на то, чтобы их досконально изучить, у нас еще много.

–​ Уже определились, где во время Евро-2016 будет базироваться команда?

– У нас есть несколько вариантов. На окончательный выбор, возможно, повлияет то, что два матча из трех нам предстоит проводить на юге Франции.

–​ А готовиться к турниру?

– За границей. В ближайшее время также определимся с базой, где проведем сбор и откуда будем летать на товарищеские матчи.

–​ Как предполагаете подбирать спарринг-партнеров – по тактике, стилю?

– Звучало пожелание, чтобы сборная России проводила товарищеские встречи только с сильнейшими, но теперь, возможно, мы это несколько скорректируем: постараемся договориться как с ведущими командами, так и с такими, которые своей игрой напоминают будущих соперников по чемпионату Европы.