Слуцкий: «Возможно, стоит сыграть с командой, близкой по стилю британцам»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своим мнением о будущих товарищеских матчах в свете результатов жеребьевки группового этапа Евро-2016. Сборная России, напомним, сыграет в одной группе с Англией, Словакией и Уэльсом.

«Перед Евро проведем сбор за границей, оттуда будем летать на спарринги. Не до конца понимаю, как подбираются соперники. По умолчанию, чем сильнее, тем лучше. В этой ситуации, возможно, стоит сыграть с командой, близкой по стилю британцам: Шотландией, Северной Ирландией или Ирландией», – говорит Слуцкий.