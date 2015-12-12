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    • Семин: «Англичане – рядовая команда, ничуть не лучше нашей сборной»

    Семин: «Англичане – рядовая команда, ничуть не лучше нашей сборной»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Евро-2016, по итогам которой наша национальная команда попала в группу В к Англии, Уэльсу и Словакии.

    «Мы можем претендовать как на первое, так и обязательно на второе место в группе. Мы способны бороться с англичанами. Все будет зависеть от того, как мы подготовимся к турниру. Не вижу, кто сильнее нашей команды в этом квартете. Англия на сегодняшний день не является европейским лидером и законодателем мод в футболе. Англичане – рядовая команда, ничуть не лучше нашей сборной. По поводу Уэльса и Словакии можно сказать то же самое», – отметил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2015 21:59
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    Комментарии (4)
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    Вомбат
    1449952516
    Так думает Семин, который вообще никого не тренирует. А вот тренер нашей сборной уже сказал: "Конечно, Англия - фаворит" (см. интервью на спортсе, совспорте и спортэкспрессе)
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    Дима1960
    1449966132
    Юрий Павлович,вы-пижон и поэтому как тренер сборной ничего не выиграли.
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    ologreds
    1694996607
    numo451759
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