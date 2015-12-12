Семин: «Англичане – рядовая команда, ничуть не лучше нашей сборной»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Евро-2016, по итогам которой наша национальная команда попала в группу В к Англии, Уэльсу и Словакии.

«Мы можем претендовать как на первое, так и обязательно на второе место в группе. Мы способны бороться с англичанами. Все будет зависеть от того, как мы подготовимся к турниру. Не вижу, кто сильнее нашей команды в этом квартете. Англия на сегодняшний день не является европейским лидером и законодателем мод в футболе. Англичане – рядовая команда, ничуть не лучше нашей сборной. По поводу Уэльса и Словакии можно сказать то же самое», – отметил Семин.