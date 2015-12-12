Ходжсон: «Будет интересно сыграть с Россией»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2016. Команда Англии попала в группу В, где ее соперниками будут сборные России, Словакии и Уэльса.

«Сборная Уэльса сейчас сильна, но с соперником из четвертой корзины в любом случае было бы тяжело. Будет интересно сыграть с Россией и Словакией, раньше я не встречался с этими командами. Потратим много времени на изучение соперников, чтобы к июню быть во всеоружии. Уэльс – очень организованная команда, к тому же у нее есть характер и несколько игроков мирового класса», – говорит Ходжсон.