Слуцкий: «Мы хотели Англию из первой корзины»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал состав группы В, в которой будут выступать его подопечные на Евро-2016. Соперниками россиян по этому квартету стали команды Англии, Словакии и Уэльса.

«Англия – фаворит. Но у всех команд будут шансы для выхода из группы. Мы хотели Англию из первой корзины. Но слабых команд на Евро-2016 нет. Пока немного знаний о Словакии и Уэльсе. Мы не пересекались в официальных или товарищеских матчах. Будем собирать информацию. Дай бог, чтобы у нас все получилось!», – говорит Слуцкий.