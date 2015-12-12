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    Слуцкий: «Мы хотели Англию из первой корзины»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал состав группы В, в которой будут выступать его подопечные на Евро-2016. Соперниками россиян по этому квартету стали команды Англии, Словакии и Уэльса.

    «Англия – фаворит. Но у всех команд будут шансы для выхода из группы. Мы хотели Англию из первой корзины. Но слабых команд на Евро-2016 нет. Пока немного знаний о Словакии и Уэльсе. Мы не пересекались в официальных или товарищеских матчах. Будем собирать информацию. Дай бог, чтобы у нас все получилось!», – говорит Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2015 21:41
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    Комментарии (2)
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    vlad1969
    1449946427
    Слуцкому УДАЧИ и ТЕРПЕНИЯ!!!! Он самый ТОЛКОВЫЙ тренер. Начиная с "МОСКВЫ"!!!!! А с ПИЖОНАМИ которых интересуют только премиальные ему трудно придется. Не обломает им рога мы из группы не выйдем((
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