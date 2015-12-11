С Платини не будет снят запрет на 90-дневное отстранение от футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию главы УЕФА Мишеля Платини по решению об отстранении его от футбольной деятельности. Правда, сделано это было лишь частично. CAS наложил запрет на продление ФИФА 90-дневного отстранения чиновника от работы, оставив при этом в силе саму трехмесячную «дисквалификацию» Платини, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда. Теперь француз сможет возобновить свою деятельность пятого января. По этой причине остаются вопросы относительно участия Платини в выборах президента ФИФА.

Напомним, жалоба Платини на решение комитета по этике организации о его отстранении от футбольной деятельности на 90 дней была отклонена апелляционным комитетом ФИФА, что вынудило француза подать апелляцию в CAS.