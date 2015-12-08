Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Российские судьи получили «неуд» за матч Лиги чемпионов

    Российские судьи Сергей Карасев и Тихон Калугин, которые работали на матче пятого тура Лиги чемпионов между "Лионом" и "Гентом" (1:2), получили неудовлетворительные оценки за свои действия от инспектора встречи Кироса Вассараса.

    В частности, отмечается, что в дебюте встречи была допущена грубая ошибка, когда с поля не был удален голкипер "Гента" Матс Селс, сыгравший руками за пределами штрафной площади. На тот момент "Лион" выигрывал со счетом 1:0. Если бы вратарь получил красную карточку, итог встречи мог быть иным. Однако Селс не удостоился даже предупреждения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2015 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    maxon1256
    1449557722
    да и всем и так понятно что наши арбитры шляпа полная
    Ответить
    FanatSerj
    1449558312
    Наивные УЕФА, кто же ставит судей из России если в этой группе играет Зенит )))
    Ответить
    vgarakh
    1449559885
    Карасев показал себя в полной красе Краснодар- Ростов. Что от него можно ждать, если он нулевый судья или предвзятый?
    Ответить
    hasek74
    1449565932
    Не удивительно...
    Ответить
    FANS86
    1449566059
    во всем этом есть 1 плюс, наши судьи не предвзяты, они просто тупые!
    Ответить
    Petrak86
    1449569190
    само собой они против французов бы судили, все-таки прямые конкуренты России в таблицк коэффициентов УЕФА, кто ж так назначает
    Ответить
    Дима1960
    1449575443
    Российские судьи никакие.
    Ответить
    Frozzen
    1449581810
    Зато французы лишились шансов даже на третье место
    Ответить
    koka7751
    1449643878
    Карась, как всегда, в своём амплуа. Ему только ФНЛ судить и то под контролем.
    Ответить
    ologreds
    1694996635
    numo451295
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+