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    • Герасимец: «Мэр Гента повел себя не очень корректно по отношению к «Зениту»

    Герасимец: «Мэр Гента повел себя не очень корректно по отношению к «Зениту»

    Экс-футболист «Зенита» Сергей Герасимец считает, что мэр Гента повел себя некорректно по отношению к российским болельщикам.

    «Это тот случай, когда задачи уже все решены: как минимум, так и максимум. Да еще и при хорошей игре с подавляющим преимуществом. Естественно, футболисты будут настроены на то, чтобы выиграть и шестой поединок, чтобы поднять себе и болельщикам настроение. Интересно будет посмотреть, как «Зенит» сыграет против весьма мотивированного соперника. Ведь победа вне зависимости от результата параллельного матча позволит «Генту» выйти в плей-офф вместе с российским клубом, чего никто не ожидал! Тем интересней будет эта игра, поскольку наша команда своей шестой победой может помочь «Валенсии».

    На мой взгляд, мэр Гента повел себя не очень корректно по отношению к «Зениту» и болельщикам. Когда матч проходил в Питере, вопрос о приезде болельщиков «Гента» вообще не обсуждался — их здесь нормально встретили! Почему же наши должны быть козлами отпущения? Задача бельгийской стороны — обеспечить порядок и комфорт приезжающим людям, а не оскорблять их до начала матча», - сказал Герасимец.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.12.2015 10:44
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    Комментарии (2)
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    Сумкин Сын
    1449482549
    Так болельщики зинита,хамы известные.Кто ж терпеть их будет.
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    ologreds
    1694996643
    numo451171
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