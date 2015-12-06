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    • Адвокат президента УЕФА: «Платини будет полностью оправдан»

    Адвокат президента УЕФА: «Платини будет полностью оправдан»

    Адвокат, представляющий интересы президента УЕФА Мишеля Платини в деле о коррупции, выразил уверенность, что француза оправдают по всем статьям по причине «всплывшего» документа, который позволяет подтвердить законность перечисления 1,8 миллионов евро Платини от ФИФА, информирует AFP.

    «Данный документ есть ни что иное, как письменное доказательство договоренности. Кроме подтверждения существования самого факта договоренности между Платини и ФИФА с 1998-го года, он еще и указывает точные суммы. Таким образом, обвинения со стороны комитета по этике ФИФА перестали иметь какое-либо обоснование. Не имеем ни малейших сомнений в том, что Платини полностью оправдают», – заявил адвоката Платини Тибо д’Але.

    Напомним, главу УЕФА временно отстранили от исполнения своих обязанностей, угрожая ему пожизненным отлучением от футбольной деятельности. Но теперь во Франции нашлись недостающие документы о транше, совершенном четыре года назад.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2015 19:36
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