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    Колосков: «Прямого отношения к ФИФА эти аресты не имеют»

    Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков уверен, что волна недавних арестов чиновников в Международной федерации футбола никак не скажется на предстоящих выборах президента ФИФА.

    «Никакого влияния на предстоящие выборы президента ФИФА эта история не окажет. Это локальное расследование, связанное, насколько я понимаю, с проведением турниров под эгидой этих конфедераций.

    Прямого отношения к ФИФА эта история не имеет. И уж тем более – к выборам страны проведения чемпионата мира 2018 года, который состоится в России. Ни тот, ни другой в голосовании в 2010 году по выбору страны-хозяйки турнира участия не принимал.

    Понятно, что речь идет не о новых нарушениях, а о продолжении расследования, в рамках которого уже были арестованы представители именно этих двух конфедераций. Могу отметить, что президент КОНКАКАФ – абсолютно новый человек, в то время как глава КОНМЕБОЛ прослужил на своем посту более половины срока, он более известная персона в мировом футболе, чем его коллега из Северной Америки.

    Вероятно, причиной арестов могли стать новые факты, появившиеся в ходе расследования, изучения документов. Также нельзя исключать, что во время допросов были названы новые фамилии. А задерживать во время исполкома очень удобно – по миру бегать не надо», – сказал Колосков.

    Вчера появилась информация о том, что швейцарская полиция арестовала нескольких чиновников ФИФА на проходящем в Цюрихе исполкоме организации.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2015 07:57
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