Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Рауш может быть вызван в сборную России

    Защитник немецкого "Дармштадта" Константин Рауш может быть вызван в сборную России. Об этом сообщил комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Федоров.

    "Насколько знаю, Константин Рауш получил российский паспорт и имеет возможность играть за сборную России. Леонид Слуцкий – человек, который стремится максимально мотивировать игроков, попадающих в обойму сборной, звонил Константину и сказал: "Мы за тобой следим".

    Рауш выступал за юношеские и молодежную сборные Германии. В частности, с командой до 17 лет стал бронзовым призером чемпионата мира. Константин – выходец из России. То, что Леонид Викторович сказал ему мотивирующие слова еще не значит, что Рауш сыграет за сборную России. Но у парня теперь есть ощущение, что за ним пристально следят. Это хорошая спортивная мотивация. Я вообще убежден, что присутствие тренера сборной на матче команды, где играет кандидат в сборную, всегда дополнительный стимул для игроков. И вот такой звонок с простыми словами, что за тобой следят, очень важен", - сказал Федоров.

    В текущем сезоне Рауш принял участие в 15 матчах "Дармштадта", забил два гола и отметился пятью результативными передачами.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2015 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Barsuk52
    1449154189
    кто это
    Ответить
    Arantir500
    1449158236
    Дааа... Главное чтобы замена была достойна той какую меняют, а не так что -бы фигню заменили фигней.....
    Ответить
    kikujiroDM
    1449163070
    не прошло и года
    Ответить
    андрей андреев
    1449164988
    Всю шваль в сборную России урааааааа,ну а наши? Пусть в Рфпл играют))) негры вперёд!!!!
    Ответить
    sour12
    1449194511
    главное что бы замена была не шило на мыло )))
    Ответить
    Tri
    1449400329
    Леонид Слуцкий – человек, который стремится максимально мотивировать игроков, попадающих в обойму сборной, звонил Константину и сказал: "Мы за тобой следим" Теперь он ходит и постоянно оглядывается)
    Ответить
    bringing
    1450671960
    Добро
    Ответить
    ologreds
    1694996669
    numo450774
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+