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    • Министр труда РФ: «Строительство объектов для ЧМ-2018 не пострадает от санкций против Турции»

    Министр труда РФ: «Строительство объектов для ЧМ-2018 не пострадает от санкций против Турции»

    Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заверил, что санкции, введенные РФ против Турции, не скажутся на строительстве объектов для чемпионата мира 2018 года

    «Строительство значимых объектов, например, спортивных сооружений к ЧМ-2018, не пострадает», – утверждает Топилин.

    Также чиновник рассказал, что министерство работает над созданием списка работодателей, которые будут иметь право нанимать турецких работников с 1 января 2016 года.

    «До 5 декабря федеральные и региональные органы исполнительной власти предоставят в министерство труда предложения по перечню работодателей, планирующих нанимать граждан Турции в 2016 году. Будет тщательно проанализировано, необходимо ли для выполнения контрактов привлечение граждан Турции или потребность можно закрыть российскими работниками».

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2015 20:31
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