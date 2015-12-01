Министр труда РФ: «Строительство объектов для ЧМ-2018 не пострадает от санкций против Турции»

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заверил, что санкции, введенные РФ против Турции, не скажутся на строительстве объектов для чемпионата мира 2018 года

«Строительство значимых объектов, например, спортивных сооружений к ЧМ-2018, не пострадает», – утверждает Топилин.

Также чиновник рассказал, что министерство работает над созданием списка работодателей, которые будут иметь право нанимать турецких работников с 1 января 2016 года.

«До 5 декабря федеральные и региональные органы исполнительной власти предоставят в министерство труда предложения по перечню работодателей, планирующих нанимать граждан Турции в 2016 году. Будет тщательно проанализировано, необходимо ли для выполнения контрактов привлечение граждан Турции или потребность можно закрыть российскими работниками».