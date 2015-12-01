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Кариока вошел в символическую сборную чемпионата Бразилии

1 декабря 2015, 12:58
1

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, который сейчас играет за «Атлетико Минейро», вошел в состав символической сборной, составленной по итогам сезона в чемпионате Бразилии.

Вратарь: Кассио («Коринтианс»).

Защитники: Жил («Коринтианс»), Жемерсон, Роша, Сантос (все – «Атлетико Минейро»).

Полузащитники: Кариока (Атлетико), Элиас, Аугусто, Жадсон (все - «Коринтианс»).

Нападающие: Луан (Гремио), Оливейра («Сантос»).

Тренер: Тите («Коринтианс»).

Открытие чемпионата: Габриэл Жезус («Палмейрас»).

Лучший иностранный игрок: Пратто («Атлетико Минейро»).

Напомним, что ранее появилась информация о возможном возвращении Кариоки в "Спартак". Прошедшим летом полузащитник заключил контракт на четыре года с "Атлетико Минейро". Бразильский клуб выкупил у "Спартака" 50% прав на игрока.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Бразилия
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VVM1964
1448983266
СРОЧНО ВЕРНИТЕ В СПАРТАК !!!
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