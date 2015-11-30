Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гранквист: «Надеюсь, «Кубань» останется в Премьер-лиге»

    Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист верит, что руководству «Кубани» удастся решить финансовые проблемы, что поможет остаться команде в Премьер-лиге.

    «Я не думаю, что если «Кубань» покинет Премьер-лигу, то это принесет какую-то пользу. Всегда приятно играть в дерби. Собирается много людей, эти матчи вызывают большой ажиотаж. Я надеюсь, что «Кубань» останется, найдет решение финансовых проблем и будет продолжать играть на высшем уровне», – сказал Гранквист.

    Напомним, что «Краснодар» проведет в понедельник матч 17-го тура Премьер-лиги против «Ростова».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2015 12:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      XhamaX 1 декабря 2015, 01:35

      Вот что значит когда губернатор меняется. Нынешнему футбол по ходу побоку. Вот поэтому футбольные клубы должны быть частными коммерческими предприятиями . А пока это распил бюджета толку не будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11