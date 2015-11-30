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Пономарев: «ЦСКА сделал все возможное для потери очков»

30 ноября 2015, 09:11
6

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «армейцы» должны быть довольны ничьей в матче с «Анжи».

«ЦСКА сделал все возможное для потери очков в этой игре. Возможно, это связано с травмами в каждой зоне: и в обороне, и в полузащите, и в атаке... Сейду Думбия в матче с «Анжи» был просто никакой. Видимо, он набегался или мешает та травма, из-за которой он некоторое время не играл. А так, армейцы сегодня молодцы, боролись и стремились к победе, но все в итоге закономерно. Будь на месте Виктора Васина в эпизоде с пропущенным мячом Сергей Игнашевич – защитник действовал бы иначе. Но все футболисты команды старались, ведь второе поражение подряд было бы несолидным результатом для такого клуба. Ничья – обидный результат, но сейчас этого достаточно.

Что касается «Анжи», то они и в прошлом туре доставили неприятности одному из лидеров Премьер-Лиги, обыграв в гостях «Локомотив». Этот результат помог махачкалинцам поверить в свои силы, а недостаток класса игроки команды компенсируют беговой работой. Эта ничья для «Анжи» как победа», – сказал Пономарев.

Источник: Rusfootball.info
Россия ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (6)
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Boniel+
1448869037
Хотелось бы узнать когда отличный в прошлом игрок будет объективно обсуждать проблемы ЦСКА.А,то они старались,они хотели...!Все пустое.Нужно называть вещи своими именами.В команде кризис:вратарь"дырка",защита "проходной двор",середины и нападения просто нет.Не хотелось называть тренера сборной "физруком",но это не далеко от истины.
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Сармат Ростов
1448874175
Спартак, Локомотив, ЦСКА... Анжи стал грозой московских клубов.
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petlyra
1448876005
А Думбия и не будет играть после того как узнал, что его не выкупает ЦСКА. Просто непонятно зачем его вообще выпускают. Он для поднятия цены только в ЛЧ играть будет (т.е. только еще одну игру).А Набабкину про усталость вообще говорить неприлично.
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