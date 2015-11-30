Пономарев: «ЦСКА сделал все возможное для потери очков»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «армейцы» должны быть довольны ничьей в матче с «Анжи».

«ЦСКА сделал все возможное для потери очков в этой игре. Возможно, это связано с травмами в каждой зоне: и в обороне, и в полузащите, и в атаке... Сейду Думбия в матче с «Анжи» был просто никакой. Видимо, он набегался или мешает та травма, из-за которой он некоторое время не играл. А так, армейцы сегодня молодцы, боролись и стремились к победе, но все в итоге закономерно. Будь на месте Виктора Васина в эпизоде с пропущенным мячом Сергей Игнашевич – защитник действовал бы иначе. Но все футболисты команды старались, ведь второе поражение подряд было бы несолидным результатом для такого клуба. Ничья – обидный результат, но сейчас этого достаточно.

Что касается «Анжи», то они и в прошлом туре доставили неприятности одному из лидеров Премьер-Лиги, обыграв в гостях «Локомотив». Этот результат помог махачкалинцам поверить в свои силы, а недостаток класса игроки команды компенсируют беговой работой. Эта ничья для «Анжи» как победа», – сказал Пономарев.