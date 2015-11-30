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    Девич: «На «Спартак» никого в России настраивать не надо – сильный раздражитель»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ со «Спартаком».

    «У них вся команда хорошая. Недавно «Краснодар» обыграли, который на днях Дортмунд победил. Но против любого соперника можно играть. Из защитников отмечу Боккетти. Нравятся нападение и средняя линия «Спартака». Чувствуется стремление команды играть в комбинационный футбол. На «Спартак» никого в России настраивать не надо – сильный раздражитель.

    Место «Спартака» в таблице показывает, что у этой команды тоже есть слабые места, которыми соперники пользуются. Тренерский состав нам укажет на них», — рассказал Девич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2015 02:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 30 ноября 2015, 09:11

      ...вы уж найдите,пожалуйста,слабые места и ударьте по ним! Ждём победу,вперёд Рубин!!!

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