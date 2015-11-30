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    Главный тренер "Валенсии" покинул свой пост

    Наставник «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту написал заявление об отставке после поражения в поединке 13-го тура чемпионата Испании от «Севильи» (0:1).

    «Хочу сказать спасибо всем игрокам за отличную работу, выразить благодарность Питеру Лиму (владельцу «Валенсии»), а также болельщикам. Руководить «Валенсией» для меня было огромной честью. Футболисты не были в курсе до игры», – заявил специалист.

    Уйти со своего поста Нуну решил еще до матча с "Севильей". 41-летний португалец покинул клуб из-за конфликта с болельщиками «летучих мышей», скандировавших с трибун на последних матчах команды: «Нуну, уходи!».

    Эшпириту Сантуш тренировал «Валенсию» с 2014-го года. В минувшем чемпионате Испании он с командой занял четвертое место, после чего вывел ее в основной турнир Лиги чемпионов. На данный момент «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице с 19-ю баллами в своем активе.

    В следующем туре «Валенсии» предстоит встреча с «Барселоной».

    Источник: AS

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    30.11.2015 01:50
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