Мини-футбол. Чернова: «Будем идти до конца!»

Игрок женской сборной России Александра Чернова (№14) поделилась эмоциями от победы над Португалией в полуфинале VI чемпионата мира в Гватемале, 7:2.

– Александра, примите поздравления с этой исторической победой! Какие мысли после такого поединка?

– Португалия – очень сильный соперник и это невероятно здорово, что нам сегодня удалось победить с таким счетом! Сегодня нам удалось справиться с волнением и прочими сторонними факторами. Мы действовали хладнокровно, решительно и удача вознаградила нас! Очень счастливы возможности наконец-то сыграть в финале! Никаких слов не хватит, чтобы описать внутренние ощущения в этот момент.

– В чем причина столь нетипичного для сборной Португалии результата?

– Наша команда была сегодня очень хорошо настроена, мы знали, как нам нужно действовать сегодня на площадке, поэтому оставалось только воплотить наши планы в жизнь. Португалия показала очень хороший настрой, я бы не назвала эту победу легкой, но в какой-то момент, наверное, силы стали покидать нашего соперника, напротив, нам удалось прибавить и добиться комфортного преимущества.

– Евгений Викторович (Кузьмин – ст. тренер – прим.) перед игрой советовал не думать о финале или напротив, использовал статус матча в качестве сверхмотивации?

– Евгений Викторович призывал, прежде всего, играть в свой мини-футбол, показать свои истинные способности, отбросить волнение и страх – и тогда все получится. Судя по результату, у нас получилось.

– В финале нас ожидает тяжелейший соперник – Бразилия. Как нужно действовать против такого соперника и каковы шансы нашей команды в игре с действующим чемпионом?

– Шансы есть всегда, поэтому мы будем идти до конца, играть на пределе возможностей и стремиться к победе. Также очень важно избежать ошибок в обороне, поскольку каждый момент в исполнении бразильянок может потенциально стать взятием ворот. Конкретные установки нам будут даны тренерским штабом, а окончательный ответ на все вопросы даст результат финального матча.