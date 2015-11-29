Президент Крымского Футбольного Союза: «Любимая игра миллионов вернулась на полуостров»

Президент Крымского Футбольного Союза Юрий Ветоха прокомментировал итоги первого круга крымской Премьер-лиги, а также рассказал, что ждет футбол на полуострове в дальнейшем.

«Хотелось бы отметить, что за время проведения чемпионата была проделана огромная работа. Мы провели все запланированные матчи, и практически все из них состоялись в назначенный срок. Большое количество болельщиков появилось за это время. Много положительных эмоций принес чемпионат игрокам, организаторам и любителям футбола. Ни один сыгранный матч не остался незамеченным благодаря представителям СМИ.

Спешу сообщить, что старт следующего, третьего круга, чемпионата планируется на 5-6 марта 2016 года. У нас, как и прежде, будет два игровых дня – суббота и воскресенье. Есть и еще одна приятная новость. На днях прошло заседание комитета УЕФА, на котором был рассмотрен крымский вопрос. По итогам заседания у нас появилось два куратора, которые в скором будущем посетят Крым. Сейчас можно смело утверждать, что любимая игра миллионов вернулась на полуостров», – заявил Ветоха.