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    Погба не покинет «Ювентус» в зимнее трансферное окно

    Несмотря на слухи, связывающие судьбу футболиста с переездом из Италии в другой клуб в зимнее трансферное окно, полузащитник "Ювентуса" Поль Погба не покинет стан черно-белых до конца текущего сезона. Об этом сообщил агент игрока Мино Райола.

    "Он думает о настоящем, а не о будущем. Мы можем говорить о трансфере лишь в июле следующего года, а пока он останется в "Ювентусе. Поль всегда сам принимает решения, прислушиваясь к своему сердцу", - передает слова Райолы Tmw.

    Напомним, предметный интерес к французскому полузащитнику испытывает "Челси" и "Барселона". Transfermarkt оценивает стоимость Погба в 38,5 миллионов фунтов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 06:33
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