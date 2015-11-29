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    Радченко: «На 99 процентов уверен, что Виллаш-Боаша сменит не Семак»

    Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил перспективы Сергея Семака возглавить питерский клуб после ухода Андре Виллаш-Боаша.

    «На 99 процентов уверен, что этого не произойдет. Все-таки Семак пока не работал главным тренером, без опыта принимать такой клуб очень сложно. Я бы хотел, чтоб следующим тренером «Зенита» был россиянин. Но, скорее всего, вновь пригласят иностранца», - сказал Радченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2015 02:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      graf34 29 ноября 2015, 20:33

      Какого легионера можно привлечь Семаком, скажите мне, пожалуйста...Этот вопрос и решит в пользу иностранного тренера...

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