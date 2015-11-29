Радченко: «На 99 процентов уверен, что Виллаш-Боаша сменит не Семак»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил перспективы Сергея Семака возглавить питерский клуб после ухода Андре Виллаш-Боаша.

«На 99 процентов уверен, что этого не произойдет. Все-таки Семак пока не работал главным тренером, без опыта принимать такой клуб очень сложно. Я бы хотел, чтоб следующим тренером «Зенита» был россиянин. Но, скорее всего, вновь пригласят иностранца», - сказал Радченко.