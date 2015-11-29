В Уругвае установят статую Суареса

В городе Сальто, где родился нападающий «Барселоны» Луис Суарес, установят статую в его честь.

Статуя будет изображать Суареса одетым в футболку национальной сборной Уругвая, в ногах будет лежать мяч, а на поднятой правой руке будут оттопырены три пальца – таким жестом игрок празднует забитые голы.

Этот проект поддержали городские власти, а также министерство спорта и туризма Уругвая. Организаторы установки статуи не хотят беспокоить Суареса, и поэтому скульптор Альберто Моралес будет работать с использованием фотографий игрока.

Сам Суарес на церемонии открытия статуи, которая состоится 18 декабря, присутствовать не будет, однако, как сообщается, он рад оказанной ему чести.