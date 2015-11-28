Стадион «Ростов-Арена» готов на 37 процентов

Строительство стадиона «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира 2018 года, завершено на 37 процентов. Об этом donnews.ru рассказал глава областного министерства строительства, архитектуры и территориального развития Николай Безуглов.

«На сегодняшний день практически на 90 процентов завершены работы по устройству железобетонных колонн, на 86 – выполнены работы по устройству железобетонных перекрытий, на 82 – устройство железобетонных стен. На 55 процентов завершены работы по устройству балок для перекрытия трибун и на четверть – устройство лестничных железобетонных маршей», – отметил министр.