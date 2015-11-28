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    Думбия: «Лично мне в Ватутинках комфортнее, чем в Риме»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что хорошо себя чувствует в московском клубе и не хотел бы возвращаться в «Рому», которой принадлежат права на игрока.

    «Я был безумно рад вернуться в ЦСКА! И это перекрывает все последние осечки. Не хочу вдаваться в подробности, но вы прекрасно знаете, что в «Роме» у меня не все сложилось. Не раз об этом говорил. Поэтому, оказавшись в России, я ощутил счастье, которое по сей день со мной. Лично мне в Ватутинках комфортнее, чем в Риме. Здесь, в ЦСКА, я получаю радость от игры. Для футболиста нет ничего важнее», – говорит Думбия.

    Напомним, срок аренды Думбия истекает в январе 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2015 02:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 28 ноября 2015, 12:13

      - Я тебя в аренду брал?
      - Брал!
      - От Ромы спас?
      - Спас!
      - Голы где?
      - Какие голы?

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 28 ноября 2015, 08:28

      Наш Ванька)))) забивай больше,и не хворай!!!

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > sobaka120982 28 ноября 2015, 09:21

      Поддерживаю! Больше стабильности и голов, Носорог!

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