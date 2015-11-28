Думбия: «Лично мне в Ватутинках комфортнее, чем в Риме»

- Я тебя в аренду брал?
- Брал!
- От Ромы спас?
- Спас!
- Голы где?
- Какие голы?
Нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что хорошо себя чувствует в московском клубе и не хотел бы возвращаться в «Рому», которой принадлежат права на игрока.
«Я был безумно рад вернуться в ЦСКА! И это перекрывает все последние осечки. Не хочу вдаваться в подробности, но вы прекрасно знаете, что в «Роме» у меня не все сложилось. Не раз об этом говорил. Поэтому, оказавшись в России, я ощутил счастье, которое по сей день со мной. Лично мне в Ватутинках комфортнее, чем в Риме. Здесь, в ЦСКА, я получаю радость от игры. Для футболиста нет ничего важнее», – говорит Думбия.
Напомним, срок аренды Думбия истекает в январе 2016 года.