Тихонов: «Таких команд, как «Боруссия», в нашем чемпионате нет»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов оценил уровень мастерства игроков дортмундской «Боруссии» после встречи команд в рамках Лиги Европы.

«Ты понимаешь, что есть определенный уровень, к которому нужно стремиться. «Боруссия» нам это показала вчера. Потому что таких команд, как «Боруссия», в нашем чемпионате нет. Уровень этой команды показывает нам, к чему нужно стремиться. И футболисты за счет таких игр и понимают, к чему нужно стремиться», – сказал Тихонов.

Напомним, что в матче пятого тура Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Боруссию» со счетом 1:0.