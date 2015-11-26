Лига Европы. «Локомотив» потерпел поражение от «Спортинга»

Гилерме отметил получение паспорта пропустив три между ног))) Как так небрежно играть в обороне против Спортинга? Это же Спортинг, а не Текстильщик. Шишкин на трибуны смотрит когда идет атака на ворота Локоматива. Кого он там увидел? Теперь тяжело в плей-офф будет выйти. Удачи.
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московский "Локомотив" на своем поле, пропустив четыре мяча, уступил лиссабонскому "Спортингу".
Лига Европы. Группа Н. 5-й тур
Локомотив (Россия) – Спортинг (Португалия) – 2:4 (1:3) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Майкон, 5; 1:1 – Монтеро, 20; 1:2 – Руис, 38; 1:3 – Ж.Мартиньш, 43; 1:4 – М.Перейра, 60; 2:4 – Ал.Миранчук, 86.
Локомотив: Гилерме, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Фернандеш (Ал.Миранчук, 78), Самедов, Тарасов (Коломейцев, 65), Ндинга, Майкон (Касаев, 81), Ниасс.
Спортинг: Бук, Налдо, Эвертон, Эсгайо, Х.Сильва, А.Силва, Жоао Мариу (Аквилани, 79), Руис, Монтеро (Слимани, 79), Ж.Мартиньш, М.Перейра (А.Мартинш, 67).
Судья: Матеу Лаос.