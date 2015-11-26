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    Лига Европы. «Локомотив» потерпел поражение от «Спортинга»

    В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московский "Локомотив" на своем поле, пропустив четыре мяча, уступил лиссабонскому "Спортингу".

    Лига Европы. Группа Н. 5-й тур

    Локомотив (Россия) – Спортинг (Португалия) – 2:4 (1:3) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Майкон, 5; 1:1 – Монтеро, 20; 1:2 – Руис, 38; 1:3 – Ж.Мартиньш, 43; 1:4 – М.Перейра, 60; 2:4 – Ал.Миранчук, 86.

    Локомотив: Гилерме, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Фернандеш (Ал.Миранчук, 78), Самедов, Тарасов (Коломейцев, 65), Ндинга, Майкон (Касаев, 81), Ниасс.

    Спортинг: Бук, Налдо, Эвертон, Эсгайо, Х.Сильва, А.Силва, Жоао Мариу (Аквилани, 79), Руис, Монтеро (Слимани, 79), Ж.Мартиньш, М.Перейра (А.Мартинш, 67).

    Судья: Матеу Лаос.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 22:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +402

      Tri 27 ноября 2015, 07:44

      Гилерме отметил получение паспорта пропустив три между ног))) Как так небрежно играть в обороне против Спортинга? Это же Спортинг, а не Текстильщик. Шишкин на трибуны смотрит когда идет атака на ворота Локоматива. Кого он там увидел? Теперь тяжело в плей-офф будет выйти. Удачи.

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      Рейтинг: +76

      Merovingen > Tri 27 ноября 2015, 09:22

      На тарасовскую Ольку Бузову засматривается :D

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 27 ноября 2015, 00:01

      Слова поддержки.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 ноября 2015, 23:51

      Конечно , жаль что проиграли. Но ведь не вылетели из группы!!! Рано паниковать - еще одна игра есть. Будем ждать победы Локо!!!

      1
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      Рейтинг: +33715

      zra78 26 ноября 2015, 23:04

      Хрена ты дурак

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 26 ноября 2015, 23:01

      Тренерское поражение. Тренер не понимал насколько силен Спортинг. Сказал же накануне Фернандеш, что Спортинг сильнее Локо, но тренер не прислушался. Наверное, судил по первому матчу, который португальцы просто отдали (тогда еще у них был отходняк после ЦСКА). Надо было не играть на контратаках, ожидая, когда соперник будет ошибаться, как в первой игре, а идти в прессинг, бороться на каждом участке поля. Вместо этого ни рыба ни мясо. Ни обороны, ни атаки, ни контратаки. Бегут в контратаку большими силами, делают обрез, и встают. Ну и конечно почти весь матч (вплоть до 1:4) - разрывы в линиях, никакой компактности в игре, а Шишкин, Тарасов и Дюрица - просто кошмар

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      Рейтинг: +33715

      zra78 > Вомбат 26 ноября 2015, 23:03

      Согласен

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      Рейтинг: +76

      Merovingen > Вомбат 26 ноября 2015, 23:08

      Михалика забыл. Очень он уж тяжёл и медлителен.

      0
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko > Вомбат 26 ноября 2015, 23:15

      Да Тарасов это вообще дерево деревом. Сколько матчей ни смотрел - да дуб вековой лучше мяч примет и обработает, чем он...

      1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > Mr Rikko 27 ноября 2015, 09:54

      Надо Бузову послушать.

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 26 ноября 2015, 22:57

      этот гнилой паровоз тянет Россию вниз по рейтингу

      -3
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      Рейтинг: +1205

      inzek > Garrincha58 26 ноября 2015, 23:04

      неистово плюсую! смородскую на кол су4ку!

      0
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      Рейтинг: +76

      Merovingen > Garrincha58 26 ноября 2015, 23:06

      Точно, одно поражение за пять игр в группе - и тянет вниз.

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