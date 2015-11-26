Лига Европы. «Локомотив» потерпел поражение от «Спортинга»

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московский "Локомотив" на своем поле, пропустив четыре мяча, уступил лиссабонскому "Спортингу".

Лига Европы. Группа Н. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Спортинг (Португалия) – 2:4 (1:3) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Майкон, 5; 1:1 – Монтеро, 20; 1:2 – Руис, 38; 1:3 – Ж.Мартиньш, 43; 1:4 – М.Перейра, 60; 2:4 – Ал.Миранчук, 86.

Локомотив: Гилерме, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Фернандеш (Ал.Миранчук, 78), Самедов, Тарасов (Коломейцев, 65), Ндинга, Майкон (Касаев, 81), Ниасс.

Спортинг: Бук, Налдо, Эвертон, Эсгайо, Х.Сильва, А.Силва, Жоао Мариу (Аквилани, 79), Руис, Монтеро (Слимани, 79), Ж.Мартиньш, М.Перейра (А.Мартинш, 67).

Судья: Матеу Лаос.