Мини-футбол. КПРФ выбил «Новую генерацию» из Кубка России

Столичный КПРФ добился победы в ответном матче 1/8 финала Кубка России над «Новой генерации», выбив сыктывкарцев из турнира. «Газпром-ЮГРА» вдоволь поиздевалась над скромным клубом «Атмис» из села Кевдо-Мельситово. В ворота гостей влетело девять мячей.

Кубок России. 1/8 финала. Ответные матчи

Новая генерация (Сыктывкар) – КПРФ (Москва) – 3:6 (1:3)

Голы: 1:0 – Талес, 13. 1:1 – Канивец, 15. 1:2 – Талес, 21 (в свои ворота). 1:3 – Шакиров, 23. 1:4 – Разоренов, 35. 2:4 – Талес, 36. 2:5 – Шакиров, 37. 3:5 – Мариньо, 38. 3:6 – Део, 47.

Дина (Москва) – Прогресс (Глазов) – 5:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Эскердинья, 14. 2:0 – Карлиньос, 22. 3:0 – Карлиньос, 23. 3:1 – Петров, 23. 4:1 – Карлиньос, 24. 4:2 – Аккузин, 39. 5:2 – Кутузов, 46.

Динамо (Московская область) – Заря (Якутск) – 8:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Пула, 17. 2:0 – Сирило, 19. 3:0 – Сучилин, 19. 4:0 – Пула, 29. 5:0 – Нугуманов, 40. 6:0 – Нугуманов, 41. 6:1 – Посаженников, 41 (с пенальти, 6м). 7:1 – Фукин, 45. 7:2 – Пула, 49 (в свои ворота). 8:2 – Фернандао, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Атмис (с. Кевдо-Мельситово) – 9:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Лысков, 3. 2:0 – Ниязов, 5. 3:0 – Денисов, 9. 4:0 – Конов, 16. 5:0 – Асадов, 26. 6:0 – Ниязов, 35. 7:0 – Ниязов, 37. 8:0 – Эдер, 39. 8:1 – Вельдин, 50. 9:1 – Вельдин, 50 (в свои ворота).