Хохлов: «Локомотив» должен дать бой португальцам»

Бывший хавбек «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал, какой игры он ждет от команды Игоря Черевченко в матче Лиги Европы против «Спортинга».

«Последние две игры «Локомотив» провел не очень хорошо, поэтому настрой у команды должен быть соответствующий. Железнодорожники должны дать бой португальцам. «Спортинг» – хорошая и играющая команда. Российский клуб на протяжении долгого отрезка времени показывал неплохую игру. В последних матчах только наступила небольшая череда неудач. Если «Локомотив» сможет сегодня навязать свою игру, то можно будет рассчитывать на положительный исход. Думаю, матч завершится победой железнодорожников», – сказал Хохлов

Встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Спортинг» состоится сегодня в Москве в 21:00. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.