Мини-футбол. Сборная России впервые обыграла Испанию

Национальная женская сборная России по мини-футболу в своем первом поединке в рамках группового этапа VI чемпионата мира в Гватемале впервые в истории противостояния одолела команду Испании – 3:1. Подопечным Евгения Кузьмина уже к перерыву удалось установить троекратное преимущество в счете над некогда непобедимым соперником – на 7-й минуте точным ударом со штрафного отличилась Александра Самородова, несколько минут спустя Татьяна Коржова удвоила преимущество, а затем в концовке тайма за грубость испанок наказала Татьяна Кулешова, переигравшая стража ворот сборной Испании с 10-метровой отметки.

После перерыва сборная Испании, шокированная подобным развитием событий, усилила давление на ворота Анастасии Ивановой, однако уверенная игра голкипера российской дружины в совокупности со слаженной обороной не позволили сопернику отличиться больше одного раза, сохранив победный счeт в поединке с фаворитом группы «В».

Уже завтра женскую сборную России ожидает рандеву с хозяйками мирового первенства – сборной Гватемалы. Стартовый свисток началу поединка прозвучит 26 ноября в 5 часов утра по московскому времени.

Мини-футбол, женщины. VI Чемпионат мира, Гватемала.

Группа «В»

Россия – Испания – 3:1 (3:0)

Голы у России: Самородова, Коржова, Кулешова (с пенальти, 10 м)