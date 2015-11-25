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  • Нуну: «Валенсия» контролировала ход игры с «Зенитом», но не использовала свои моменты»

Нуну: «Валенсия» контролировала ход игры с «Зенитом», но не использовала свои моменты»

25 ноября 2015, 00:13
7

Главный тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от «Зенита» со счетом (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, мы контролировали ход игры, у нас были возможности для взятия ворот, но, к сожалению, нам не удалось их реализовать. Мне не в чем упрекнуть своих футболистов с точки зрения настроя. Они были полностью заряжены на борьбу с «Зенитом». Даже после того, как мы пропустили гол, у нас был хороший настрой на игру. Мы по-прежнему старались создавать моменты. Во втором тайме также у нас был хороший настрой.

Конечно, нам есть над чем работать и есть что улучшать. В матче с «Зенитом» мы допустили ошибки в обороне. Что касается нашей игры в нападении, у нас были возможности забить гол. У нас есть потенциал для улучшения игры, у нас есть хорошие молодые футболисты, которые развиваются. Надеюсь, в будущем мы решим наши проблемы и обязательно достигнем результата.

Конечно, меня не устроил результат матча. У нас есть еще один матч, который пройдет на «Месталье». Мы сейчас зависим от игры «Лион» – «Гент». Но если ситуация будет благоприятная, мы постараемся одержать победу в следующем матче и решить задачу по выходу в 1/8 финала», – сказал Санту.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Лига чемпионов Валенсия Зенит Эшпириту Санту Нуну
Комментарии (7)
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plusnindimon
1448400238
Странный ты, Зенит вроде контролировал матч
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cska-62
1448408018
Ну да... А "Рома" сегодня контролировала матч с "Барселоной"... Юмор одного примерно уровня... :-)))))
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Зенит*SPB
1448429147
может тренеру так и нужно говорить про свой клуб после поражения,мы то все знаем,как на самом деле все было!!!
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Недовольный
1448432578
тогда и Реал с кришем контролировал ход игры с Барсой,правда проиграл 0:4)
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С-Пб on-line
1448432881
Щемил что ли под пледом, или ослеп?
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gigs84
1448440900
НУ-НУ!
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