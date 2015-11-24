«Порту» – «Динамо» К. Смотреть онлайн

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G встретятся «Порту» и киевское «Динамо». Португальцы уверенно возглавляют таблицу, а вот киевлянам нужно добывать очки, чтобы сократить отставание от идущего вторым «Челси».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Порту» – «Динамо», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.