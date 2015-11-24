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    Руни ведет переговоры с китайскими клубами

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. Известно, что агент игрока уже вступил в переговоры о возможном трансфере. Стоит отметить, что Руни является одним из популярнейших футболистов в Китае. Именно по этой причине он может стать лицом чемпионата Китая, права на показ которого в течение пяти лет были куплены за 1,25 миллиарда долларов.

    Руни имеет действующий контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до середины 2019 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии он сыграл в 11 матчах, забив два гола.

    Источник: Goal.com

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    24.11.2015 10:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Sneige 28 ноября 2015, 17:43

      маловероятно...

      0
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      Рейтинг: +44

      Wityazz 24 ноября 2015, 14:23

      Как раз через года 4 и поедет в 35 лет там ещё можно поиграть бабла срубить!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 ноября 2015, 13:13

      Он уже пять лет ведёт, или его ведут...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 24 ноября 2015, 12:47

      100% пи 3 дежьььь, если конечно ему этот миллиард не заплатят

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