На матче «Зенит» – «Валенсия» будут усилены меры безопасности

На игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Валенсия» будут применены дополнительные меры безопасности.

«В день игры вход на территорию стадиона с крупными сумками будет ограничен. Для болельщиков будет открыта камера хранения, однако количество мест в ней строго ограничено. В этой связи «Зенит» убедительно просит не брать с собой на «Петровский» рюкзаки, большие пакеты, чемоданы и другой багаж. Кроме того, в связи с введением усиленного досмотра при входе на арену мы будем благодарны всем, кто приедет на матч заблаговременно», – информирует официальный сайт «Зенита».

Встреча пройдет 24 ноября в Петербурге и начнется в 20:00.