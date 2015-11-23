Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Блаттер: «Я должен был бы остановиться после Бразилии»

    Президент ФИФА Йозеф Блаттер уверен в честности главы УЕФА Мишеля Платини.

    «Платини - честный человек. По-моему, если он вернется, то будет избран. Будет ли это благом для ФИФА? Да.

    После превосходного чемпионата мира в Бразилии я должен был бы остановиться. И я об этом сейчас сожалею. В настоящий момент я должен мужественно сказать себе: Блаттер ты достиг возраста, ты сделал кое-что хорошее, больше этого ты сделать не можешь. Остановись!» - сказал Блаттер.

    Напомним, что на прошедшей неделе апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляции Блаттера и Платини на отстранение от футбольной деятельности. Швейцарская прокуратура в конце сентября открыла дело в отношении Блаттера в связи с якобы незаконным переводом 2 миллионов швейцарских франков на счет Платини.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2015 08:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 ноября 2015, 11:19

      Пока гром не грянет мужик не перекрестится.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11