Игроки «Кубани» подадут в КДК жалобы на клуб из-за задержки зарплаты

Несколько игроков «Кубани» подготовили письма в КДК РФС с жалобами на задержки зарплат. Как сообщает источник, на данный момент футболисты и персонал клуба не получают положенных им денег уже больше трех месяцев. Помимо этого краснодарская команда до сих пор не расплатилась с рядом своих бывших футболистов, таких как Ивелин Попов, Антон Соснин, Угу Алмейда и Андрей Ещенко.

Сейчас клуб существует только за счет кредитов, задолженности по которым постоянно увеличиваются. Сообщается, что администрация Краснодарского края не собирается разбираться с долгами клуба. Также отмечается, что возможен вариант распределения власти в «Кубани», при котором бизнесмен Олег Мкртчян самостоятельно погасит все долги желто-зеленых. Но, по слухам, сам Мкртчян не заинтересован в таком ходе развития событий, так как не собирается платить за долги, к накоплению которых он не имеет никакого отношения.