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    Бабаев: «Скорее всего, Еременко уже не сыграет за ЦСКА в этом году»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что полузащитник Роман Еременко не сможет играть за армейцев до конца этого года. О более точных сроках восстановления футболиста, по словам Бабаева, можно будет судить после операции по поводу паховой грыжи, которая предстоит хавбеку в пятницу.

    «Скорее всего, Еременко в этом году уже не сыграет. О сроках восстановления футболиста можно будет сказать только после операции», - проинформировал Бабаев.

    В этом сезоне Еременко провел 20 матчей в составе красно-синих и отметился шестью голевыми передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2015 21:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2015, 11:53

      Удачи Роману при операции и скорейшего выздоровления и возвращения
      в команду. Ждем тебя.

      1
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      Рейтинг: +24

      tims 20 ноября 2015, 01:58

      Остаётся задать вопрос Бабаеву, почему эту простейшую хирургическую операцию Ерёменко не сделали полгода назад? Или Бабаеву приятно было смотреть, как финн ползает по полю?.. Теперь есть основания полагать, что Ерёменко вообще не сыграет в этом сезоне. А может это и к лучшему...

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM > tims 20 ноября 2015, 11:56

      Читать умеешь? "До конца этого года" Этого, Карл! 2015-го.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 19 ноября 2015, 22:32

      Давно пора было Роме делать операцию, зачем человеку мучаться, надеюсь увидим в новом году настоящего Еременко!

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 ноября 2015, 21:51

      Вот и ладушки.

      -3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Клим Чугункин. 19 ноября 2015, 23:07

      *удак! Чтоб тебе что-нибудь сломали!

      0
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