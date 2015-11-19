Бабаев: «Скорее всего, Еременко уже не сыграет за ЦСКА в этом году»

Удачи Роману при операции и скорейшего выздоровления и возвращения
в команду. Ждем тебя.
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что полузащитник Роман Еременко не сможет играть за армейцев до конца этого года. О более точных сроках восстановления футболиста, по словам Бабаева, можно будет судить после операции по поводу паховой грыжи, которая предстоит хавбеку в пятницу.
«Скорее всего, Еременко в этом году уже не сыграет. О сроках восстановления футболиста можно будет сказать только после операции», - проинформировал Бабаев.
В этом сезоне Еременко провел 20 матчей в составе красно-синих и отметился шестью голевыми передачами.