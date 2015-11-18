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    Семак: «Не хотелось бы попасть на Германию или Испанию»

    Тренер сборной России Сергей Семак прокомментировал состав корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2016.

    «Думаю, со всеми будет сложно. В первой корзине собраны самые мощные сборные европейского футбола. Если говорить чисто гипотетически, то мне кажется, что Германия и Испания все же немного сильнее, чем другие команды. На них попасть не хотелось бы. Хотя все это относительно, и к июню многое может измениться. Мы увидим силу соперников, только когда с ними сыграем», – говорит Семак.

    Из команд, попавших в четвертую корзину, специалист выделил сборную Исландии.

    «Вы же прекрасно понимаете, что слабых команд здесь точно нет. Выступление исландцев, которые вышли из сложнейшей группы, уже говорит о многом. Надеяться на то, что нам достанется соперник «послабее», не стоит – все команды доказали, что умеют играть в футбол».

    Источник: Газета.ру

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    18.11.2015 23:13
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