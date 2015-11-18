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    Стали известны арбитры на 16-й тур РФПЛ

    На официальном сайте футбольных арбитров был опубликован список рефери, которые рассудят матчи 16-го тура РФПЛ.

    Матч «Спартака» и «Краснодара» обслужит Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода, встречу «Зенита» и «Урала» - москвич Сергей Карасев.

    Игру «Локомотив» - «Анжи» рассудит Виталий Мешков из Дмитрова, матч ЦСКА – «Крылья Советов» - нижегородец Михаил Вилков.

    Остальные матчи:

    «Амкар» (Пермь) - «Рубин» (Казань) - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

    «Мордовия» (Саранск) - «Динамо» (Москва) - Владимир Москалев (Воронеж);

    «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Уфа» - Александр Егоров (Саранск);

    «Кубань» (Краснодар) - «Терек» (Грозный) - Алексей Николаев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 11:10
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