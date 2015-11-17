Черышев: «Всем спасибо, извиняюсь за поражение»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал исход товарищеского матча против команды Хорватии (1:3), который проходил в Ростове-на-Дону.

«Приехал сюда впервые. Погода холодная. Был аншлаг, чувствовали поддержку. Всем спасибо, и извиняюсь за поражение. У нас были моменты, а они нас наказали. Это был важнейший матч в карьере для меня, давно не играл. Очень обрадовался, что получил шанс. Хочу поблагодарить всех ребят и тренерский штаб. Надо набирать форму», – говорит Черышев.

Также футболист ответил на вопрос, доволен ли он своей игрой в этом матче.

«Папа всегда говорит: «Сколько проходов сделал, два или три? Надо семь. Работай“. У хорватов отличные футболисты. Игра была равная. Счет не закономерен».