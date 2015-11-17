Слуцкий: «Хотели поймать двух зайцев, а поймали одного, но более жирного»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче против команды Хорватии (1:3).

– К сожалению, основной состав попробовали всего на одной тренировке. Однако нам было важно получить информацию, и эта цель напрямую не сочеталась с результатом. Конечно, мы хотели поймать двух зайцев, а поймали одного, но более жирного. Полученная информация важнее. К тому же понятно, что обыгрывать Хорватию сложно и основным составом.

– Почему именно Роман Широков стал единственным футболистом, который вышел в основе и против Португалии, и против Хорватии?

– На этой позиции у нас нет явного дублера. Кроме того, Широков – наш капитан. Его команда не задействована в еврокубках, и он не получает такую большую нагрузку, как игроки ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Краснодара».

– Вы не разочаровались в том, что заменили «команду на команду»? Может, стоило менять игроков блоками, по два-три человека?

– Нет. Так бы мы разорвали две игры. А так в одном матче решали одну задачу, а в сегодняшнем – другую. Считаю, наше решение абсолютно верным.

– В мартовских играх будет меньше экспериментов с составом?

– Да. Правда, все будет зависеть от сроков подготовки, а также количества и качества спаррингов. Допустим, если в марте состоится всего одна игра, то состав будет максимально близок к оптимальному. По будущим соперникам у меня одно пожелание – подобрать максимально сильных из возможных оппонентов.

– Не сказался ли на качестве поля ливень, который шел всю ночь?

– Нет, поле в идеальном состоянии. Огромное спасибо организаторам и работникам «Ростова», – говорит Слуцкий.