Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Хотели поймать двух зайцев, а поймали одного, но более жирного»

Слуцкий: «Хотели поймать двух зайцев, а поймали одного, но более жирного»

17 ноября 2015, 22:15
5

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче против команды Хорватии (1:3).

– К сожалению, основной состав попробовали всего на одной тренировке. Однако нам было важно получить информацию, и эта цель напрямую не сочеталась с результатом. Конечно, мы хотели поймать двух зайцев, а поймали одного, но более жирного. Полученная информация важнее. К тому же понятно, что обыгрывать Хорватию сложно и основным составом.

– Почему именно Роман Широков стал единственным футболистом, который вышел в основе и против Португалии, и против Хорватии?

– На этой позиции у нас нет явного дублера. Кроме того, Широков – наш капитан. Его команда не задействована в еврокубках, и он не получает такую большую нагрузку, как игроки ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Краснодара».

– Вы не разочаровались в том, что заменили «команду на команду»? Может, стоило менять игроков блоками, по два-три человека?

– Нет. Так бы мы разорвали две игры. А так в одном матче решали одну задачу, а в сегодняшнем – другую. Считаю, наше решение абсолютно верным.

– В мартовских играх будет меньше экспериментов с составом?

– Да. Правда, все будет зависеть от сроков подготовки, а также количества и качества спаррингов. Допустим, если в марте состоится всего одна игра, то состав будет максимально близок к оптимальному. По будущим соперникам у меня одно пожелание – подобрать максимально сильных из возможных оппонентов.

– Не сказался ли на качестве поля ливень, который шел всю ночь?

– Нет, поле в идеальном состоянии. Огромное спасибо организаторам и работникам «Ростова», – говорит Слуцкий.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Хорватия Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1447788413
ВСЕ АДЕКВАТНО .
Ответить
Ronaldinho R10
1447798333
Хорошо играли.После перерыва не дожали,хотя моменты были.Молодцы,не смотры ни на что чувствуется линия развития и нужно время для образования и реализации связок в команде.Все будет хорошо!Сегодня первый раз смотрел матч со спокойной душой.
Ответить
Дима1960
1447808221
желаю большого куска вкусно приготовленной зайчатины на сон грядущий.
Ответить
anri1703
1447818464
правильно сейчас счет не важен важно наигравать связки и прочее
Ответить
graf34
1447949675
Ну, оно и понятно...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
23
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
2
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
14
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+