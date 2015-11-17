«Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются М'Вила

Полузащитник «Сандерленда» Янн М'Вила попал в сферы интересов «Арсенала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает Sunderland Echo.

Права на футболиста принадлежат «Рубину», а договор аренды содержит пункт, согласно которому М'Вила может окончательно перейти в «Сандерленд» в том случае, если клуб останется в АПЛ.

Сообщается, что игрок поручил своему агенту ведение переговоров с «Арсеналом» и «Ливерпулем».

В нынешнем сезоне АПЛ М'Вила 11 раз выходил на поле, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.