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    Пирло согласился сыграть за «Антальяспор»

    Президент «Антальяспора» Гюльтекин Генджер рассказал о ходе переговоров об аренде полузащитника «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло. В ходе них было получено принципиальное согласие о том, что бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» проведет восемь матчей чемпионата Турции за «Антальяспор».

    «Мы провели переговоры с агентом Пирло. Он подтвердил, что Пирло готов сыграть в Турции восемь матчей за нашу команду» - заявил Генджер.

    «Антальяспору» придется раскошелиться на два миллиона евро за восемь матчей.

    Источник: fanatik.com.tr

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    17.11.2015 14:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +663

      88serega88 17 ноября 2015, 19:11

      там Это о играет, и Макун вроде, ну остальные так себе))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 17 ноября 2015, 15:28

      Сто пудов, что утка.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 ноября 2015, 15:22

      господи ошибка на ошибке, что за гастарбайтеры тексты пишут...

      2
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > овертайм 17 ноября 2015, 15:48

      Благодарю, поправили!

      0
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