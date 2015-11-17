Пирло согласился сыграть за «Антальяспор»

там Это о играет, и Макун вроде, ну остальные так себе))
Президент «Антальяспора» Гюльтекин Генджер рассказал о ходе переговоров об аренде полузащитника «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло. В ходе них было получено принципиальное согласие о том, что бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» проведет восемь матчей чемпионата Турции за «Антальяспор».
«Мы провели переговоры с агентом Пирло. Он подтвердил, что Пирло готов сыграть в Турции восемь матчей за нашу команду» - заявил Генджер.
«Антальяспору» придется раскошелиться на два миллиона евро за восемь матчей.