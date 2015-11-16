Милевский: «В «Динамо» был только один больной человек – тренер»

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский поделился воспоминаниями о своем пребывании в столичном клубе.

– Конечно, если мне поступит звонок в один прекрасный момент – я соберу чемодан и приеду в "Динамо". Но надо смотреть правде в глаза. Давно такого не было. Наверное, со времен, когда у нас был Газзаев, когда я был, когда была отличная команда.Когда был Саша Алиев, Еременко, Милош Нинкович, Каддури, Юссуф, Тарас Михалик, Бетао, Вукоевич, Олег Гусев. Знаю своих 11 игроков. Это была команда, когда играли на равных с "Порту", "Арсеналом", "Фенербахче". Потом позже пришел Валерий Георгиевич.

У нас была интересная группа с "Интером", с "Рубином". Есть что вспомнить. И мне нравится вспоминать. Я начал находить эти игры, смотреть.

– Кажется, у вас вот-вот слеза навернется.

– Нет, слеза не навернется. Просто я могу разговаривать на эту тему очень долго. Я отдавал сердце этому клубу. Мне там много чего сделали, много помогал Игорь Михайлович.

– То есть тема "Динамо" не больная?

– Не больная абсолютно. Больной там был только один человек, по-моему. Это тренер. Так сказать, не очень адекватный. И все мы знаем, к чему это все привело. А на тему "Динамо" я могу разговаривать хоть до завтра, – рассказал Милевский.