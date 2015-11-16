Анчелотти: «Попытаюсь летом найти команду в Англии»

Бывший главный тренер «Челси» Карло Анчелотти рассчитывает продолжить свою карьеру в Англии.

«В моей карьере был фантастический опыт во Франции и Испании. Здесь главное найти конкурентоспособный клуб. До конца этого сезона я буду отдыхать, а летом попытаюсь найти себе новую команду. Желательно, чтобы это было в Англии», – сказал Анчелотти.

Напомним, что Анчелотти завоевал с «Челси« три трофея с 2009 по 2011 года, а также становился четырежды лучшим главным тренером месяца в английской Премьер-лиге.