«МЮ» предлагает 15 миллионов за Варди

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовит серьезное предложение в адрес «Лестер Сити» о покупке нападающего Джейми Варди за 15 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что среди английских клубов он интересен «Ливерпулю» и «Тоттенхэму». Не стоит сбрасывать со счетов и «Барселону», «Реал», «Боруссию» и «ПСЖ».

В «Лестере» вряд ли пойдут за совершение сделки в январское трансферное окно, с попыткой оттянуть все предложения до лета с целью повышения цены трансфера. В случае, если «Лестеру» удастся пробиться в зону еврокубков, то это станет хорошей причиной для пролонгации действующего контракта с футболистом на новых условиях.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Варди провел 12 матчей, в которых забил 12 голов, отдал одну голевую передачу и трижды получал желтые карточки. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.