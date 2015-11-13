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    «Реал» и «Барселона» проявляют интерес к Варди

    Нападающий "Лестера" Джейми Варди может перейти в "Барселону" или "Реал".

    В сегодняшнем товарищеском матче между Испанией и Англией скауты двух грандов планировали просмотреть 28-летнего футболиста. Позже оказалось, что травма паха не позволит Варди принять участие в игре.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард в 12 встречах отличился 12 раз. Контракт игрока с "Лестером" истекает летом 2017 года.

    По данным transfermarkt.de, стоимость Варди составляет 6 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    13.11.2015 06:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 11:17

      к любому кто выстреливает сразу интерес. такой бред. 28 лет игроку уже. Хари Кейна лучше купите. Тоже выстреливает и моложе.

      0
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      Рейтинг: +1058

      mig28 13 ноября 2015, 09:12

      ахаха)) Еслибы он сезона 2-3 так отыграл, то я бы поверил..а так браеед)

      0
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      Рейтинг: +32

      Katl 13 ноября 2015, 07:40

      Пару лет назад играл парень в чемпионшипе, а сейчас Реал и Барса

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