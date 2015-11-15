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    Олич: «Защита сборной России состоит из игроков ЦСКА, это еще представители моего поколения»

    Нападающий сборной Хорватии, в прошлом игрок московского ЦСКА, Ивица Олич рассказал о своих ожиданиях от товарищеской игры против сборной России.

    «Я много играю за сборную, но не помню, когда нам в последний раз приходилось наблюдать за стыковыми матчами со стороны. Зато теперь у нас есть возможность спокойно провести подготовку к товарищескому поединку против России. Предстоящая игра станет хорошей проверкой для нашей молодежи. Рад тому, что сыграю со своими бывшими одноклубниками из России. Защита их сборной состоит из игроков ЦСКА, это еще представители моего поколения.

    У нас не будет ключевых игроков, но это возможность для других футболистов продемонстрировать, что они достойны места в сборной. Очень хорошо, что у нас в команде много молодых футболистов. Мы, старики, поможем им лучше освоиться. У россиян вероятно тоже произойдут изменения, так что я бы назвал предстоящую встречу прелюдией перед чемпионатом Европы», – приводит слова Олича официальный сайт федерации футбола Хорватии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2015 17:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 16 ноября 2015, 03:36

      Олич - классный игрок, футболист-труженик.
      Дай Бог ему здравия, чтобы играл еще не один сезон.

      3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 15 ноября 2015, 23:31

      Олич,пожалуй,один из самых уважаемых лично мной легионеров в истории РФПЛ

      4
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Dammit 15 ноября 2015, 23:46

      скорей всего всеми уважаемый =) забивать в германии в свои 34 по 15 мячей не каждый сможет ))) некоторые уже не играют или просто не попадают в ворота )))))))

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      Рейтинг: +167

      астраханец > sour12 16 ноября 2015, 02:20

      Некоторые просто в 27 карьеру заканчивают( Сапогов) :-)

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